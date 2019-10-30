«Этот доктор тебя точно вылечит»: Тарасенко с женой удивили костюмом на Хэллоуин
Хоккеист, который сейчас восстанавливается после травмы плеча, решил с женой обыграть это и использовать для наряда к Хэллоуину.
- Ему даже не нужен костюм на Хэллоуин. Операция прошла хорошо. Спасибо всем за поддержку! Сейчас время восстанавливаться, - подписала под фотографией на своей странице в «Инстаграме» жена хоккеиста Яна Тарасенко.
Подписчики оценили находчивость пары, а такая идея с костюмами им понравилась, собрав за пару часов около 7 тысяч «лайков». Вот что они пишут в комментариях:
- Крутая идея костюма! Яна, ты молодец! Вове скорейшего выздоровления!
- С такой медсестрой выздоровление пройдёт быстро!
- Этот доктор тебя точно вылечит! Вовчик, здоровья тебе и твоей семье!
- Возвращайся скорей, и спроси у Яны, где костюм такой достать!
Напомним, что Владимир Тарасенко получил травму плеча, когда вышел один на один с Шоном Уолкером, защитником «Лос-Анджелес Кингз». Это произошло всего лишь на 5-ой минуте 37-ой секунде матча. Теперь новосибирскому хоккеисту понадобится около пяти месяцев на восстановление.
Добавим, что на прошлый Хэллоуин известный хоккеист переоделся в волка, облачившись в длинную ночную сорочку, чепчик для сна и маску хищника, а его супруга была Красной Шапочкой.
ИСТОЧНИК KP.RU