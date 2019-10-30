2019-10-30T05:44:38+03:00
Общество

«Этот доктор тебя точно вылечит»: Тарасенко с женой удивили костюмом на Хэллоуин

Всего за два часа пикантное фото набрало более 6,8 тысяч «лайков»
Надежда ЯРКОВА
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Тарасенко с женой уже готовы к Хэллоуину. Фото: instagram.com/tarasenko.yana.Тарасенко с женой уже готовы к Хэллоуину. Фото: instagram.com/tarasenko.yana.
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Хоккеист, который сейчас восстанавливается после травмы плеча, решил с женой обыграть это и использовать для наряда к Хэллоуину.

- Ему даже не нужен костюм на Хэллоуин. Операция прошла хорошо. Спасибо всем за поддержку! Сейчас время восстанавливаться, - подписала под фотографией на своей странице в «Инстаграме» жена хоккеиста Яна Тарасенко.

Подписчики оценили находчивость пары, а такая идея с костюмами им понравилась, собрав за пару часов около 7 тысяч «лайков». Вот что они пишут в комментариях:

- Крутая идея костюма! Яна, ты молодец! Вове скорейшего выздоровления!

- С такой медсестрой выздоровление пройдёт быстро!

- Этот доктор тебя точно вылечит! Вовчик, здоровья тебе и твоей семье!

- Возвращайся скорей, и спроси у Яны, где костюм такой достать!

Напомним, что Владимир Тарасенко получил травму плеча, когда вышел один на один с Шоном Уолкером, защитником «Лос-Анджелес Кингз». Это произошло всего лишь на 5-ой минуте 37-ой секунде матча. Теперь новосибирскому хоккеисту понадобится около пяти месяцев на восстановление.

Добавим, что на прошлый Хэллоуин известный хоккеист переоделся в волка, облачившись в длинную ночную сорочку, чепчик для сна и маску хищника, а его супруга была Красной Шапочкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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