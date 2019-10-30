Большой нос и цепкий хвост: в Новосибирский зоопарк привезли необычных дикобразов
В Новосибирский зоопарк из Москвы привезли двух цепкохвостых дикобразов. Фотографии новых обитателей опубликованы в официальной группе зоопарка в «ВКонтакте».
Цепкохвостые дикобразы обитают в лесах Южной Америке. На фотографиях, опубликованных зоопарком, хорошо видны их отличительные особенности: большой нос и мощный хвост, с помощью которого они цепляются за деревья. Эту особенность учли при оформлении нового жилища для гостей из Южной Америки.
— Мы поместили в их вольерах стволы деревьев с большим количеством веток. Они любят забираться повыше и оттуда наблюдать за тем, что происходит вокруг, — рассказывает Юлия Коновалова, заведующая отделом тропических животных.
Цепкохвостых дикобразов поселили в павильоне «Тропический мир», рядом с их дальними родственниками — североамериканскими дикобразами. Теперь посетители могут наглядно увидеть разницу между севером и югом.
ИСТОЧНИК KP.RU