2019-10-30T05:08:47+03:00
Общество

«Какой рыжий и огромный»: стоявший возле помойки лоток с хлебом атаковали тараканы

Такую картину наблюдали возле одного из магазинов города
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Возле хлеба тут же собрались тараканы. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.Возле хлеба тут же собрались тараканы. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
Изменить размер текста:

В Новосибирске лоток с хлебом оказался на помойке и его тут же облюбовала «местная» живность.

— В магазине хлеб неприкрытый стоит прямо около помойки. Его так выставили на продажу? — задается вопросом подписчик, приславший фото в группу «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».

На кадрах видно, что рядом с хлебом появились и немаленького размера тараканы.

Пользователи соцсетей предположили, что, скорее всего, это просроченный товар, который выставили из магазина. Однако, вид «живности» возле продуктов и оттолкнул многих. Вот что они пишут в комментариях:

— Какой рыжий и огромный таракан!

— Они обязаны выкидывать, просто, у кого-то рука не поднялась свалить в мусорку. Ну и как вариант выставили тем, кто нуждается.

— Да такое в каждом магазине. Это, мне кажется, уже не удивительно.

Лоток с хлебом поставили прямо рядом с мусоркой. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

Лоток с хлебом поставили прямо рядом с мусоркой. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Моментальный угон: похититель автомобиля попал на видео
«Пробка прямо от моста»: два грузовика устроили ДТП, пролив молоко на дороге
Большой нос и цепкий хвост: в Новосибирский зоопарк привезли необычных дикобразов
«Этот доктор тебя точно вылечит»: Тарасенко с женой удивили костюмом на Хэллоуин
«Спасибо, что разулась»: новосибирцев возмутила продавец, вставшая ногами на продукты
«Стало плохо или уснул»: водитель «Тойоты» протаранил троллейбус и подбил две машины на мосту
«Так поступают только твари»: бывшие хозяева подбросили заболевшего кота в приют, откуда его брали
Россельхознадзор искал в поезде Пекин — Москва свинину, зараженную чумой
Не заметил в темноте: В Новосибирске водитель сбил 12-летнюю девочку на зебре
В Новосибирской области объявили карантин в 31 детском саду и школе
«Хоть бы в ребенка не отлетел»: в Новосибирске ветер оторвал от забора жестяные листы
Он помогает не падать духом другим детям: 8-летнему Захару нужно дорогостоящее лекарство, которого нет в России
В Новосибирске иномарка врезалась в толпу пешеходов: есть пострадавшие
«Сидим без света, крышу сорвало»: из-за сильного ветра село под Новосибирском осталось без электричества
«Мне было не по себе, что я бездействую»: брат Элджея спасает голодающих цирковых животных