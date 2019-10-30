«Какой рыжий и огромный»: стоявший возле помойки лоток с хлебом атаковали тараканы
В Новосибирске лоток с хлебом оказался на помойке и его тут же облюбовала «местная» живность.
— В магазине хлеб неприкрытый стоит прямо около помойки. Его так выставили на продажу? — задается вопросом подписчик, приславший фото в группу «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте».
На кадрах видно, что рядом с хлебом появились и немаленького размера тараканы.
Пользователи соцсетей предположили, что, скорее всего, это просроченный товар, который выставили из магазина. Однако, вид «живности» возле продуктов и оттолкнул многих. Вот что они пишут в комментариях:
— Какой рыжий и огромный таракан!
— Они обязаны выкидывать, просто, у кого-то рука не поднялась свалить в мусорку. Ну и как вариант выставили тем, кто нуждается.
— Да такое в каждом магазине. Это, мне кажется, уже не удивительно.
Лоток с хлебом поставили прямо рядом с мусоркой. Фото: vk.com/revizorro_nsk54.
ИСТОЧНИК KP.RU