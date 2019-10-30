«Спасибо, что разулась»: новосибирцев возмутила продавец, вставшая ногами на продукты

СЕГОДНЯ 04:05 2019-10-30T04:05:58+03:00

Чтобы поменять ценники на вывеске, сотрудница магазина забралась с ногами на прилавок

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В одном из новосибирских магазинов покупатели стали свидетелями того, как в магазине топчутся по продуктам.

— И почему сотрудник позволяет себе вставать на прилавок с товаром, который предназначен для продажи людям! Это вообще нормально? — высказал свое возмущение в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте» подписчик.

Пользователи соцсетей поддержали автора фото, согласившись, что залезть с ногами на полку с продуктами было неправильно, хотя и сошлись во мнении, что подобное в магазинах города происходит постоянно. Вот что они пишут в комментариях:

— Для этого есть стремянка, — подсказывает один.

— Зато мы узнали про акции. Спасибо, — саркастически отмечает второй.

— Зато головной убор есть, — добавляет третий.

— Вы лучше на Центральном рынке посмотрите, как происходит разгрузка мяса, — советует четвертый.

ИСТОЧНИК KP.RU