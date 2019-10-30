«Спасибо, что разулась»: новосибирцев возмутила продавец, вставшая ногами на продукты
В одном из новосибирских магазинов покупатели стали свидетелями того, как в магазине топчутся по продуктам.
— И почему сотрудник позволяет себе вставать на прилавок с товаром, который предназначен для продажи людям! Это вообще нормально? — высказал свое возмущение в группе «Ревизорро Новосибирск» в соцсетях в «Вконтакте» подписчик.
Пользователи соцсетей поддержали автора фото, согласившись, что залезть с ногами на полку с продуктами было неправильно, хотя и сошлись во мнении, что подобное в магазинах города происходит постоянно. Вот что они пишут в комментариях:
— Для этого есть стремянка, — подсказывает один.
— Зато мы узнали про акции. Спасибо, — саркастически отмечает второй.
— Зато головной убор есть, — добавляет третий.
— Вы лучше на Центральном рынке посмотрите, как происходит разгрузка мяса, — советует четвертый.
ИСТОЧНИК KP.RU