2019-10-30T03:27:14+03:00
Происшествия

«Стало плохо или уснул»: водитель «Тойоты» протаранил троллейбус и подбил две машины на мосту

Водитель «Тойоты» совершил резкий маневр и устроил аварию
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Водитель "Тойоты" устроил массовое ДТП на мосту.Водитель "Тойоты" устроил массовое ДТП на мосту.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
Изменить размер текста:

Авария произошла во вторник вечером, 29 октября на Октябрьском мосту в Новосибирске. «Тойота» лишилась морды в аварии с троллейбусом.

— Водитель универсала Toyota Corolla двигался в среднем ряду. В какой-то момент он резко вильнул и столкнулся с кроссовером SsangYong Actyon, троллейбусом №7, а также «сложил» зеркало седану Toyota Corolla, — рассказал об аварии подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

От удара у кроссовера оказалось повреждено колесо, задние бампер и крыло. Троллейбус также получил повреждения, у него вмятины на бампере. А вот универсал лишился передней части и из автомобиля на проезжую часть вытекла техническая жидкость.

По словам очевидцев, мужчине за рулем универсала стало то ли плохо, то ли он уснул. Авария обошлась без пострадавших.

В аварии получил повреждения общественный транспорт. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

В аварии получил повреждения общественный транспорт.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Моментальный угон: похититель автомобиля попал на видео
«Пробка прямо от моста»: два грузовика устроили ДТП, пролив молоко на дороге
Большой нос и цепкий хвост: в Новосибирский зоопарк привезли необычных дикобразов
«Этот доктор тебя точно вылечит»: Тарасенко с женой удивили костюмом на Хэллоуин
«Какой рыжий и огромный»: стоявший возле помойки лоток с хлебом атаковали тараканы
«Спасибо, что разулась»: новосибирцев возмутила продавец, вставшая ногами на продукты
«Так поступают только твари»: бывшие хозяева подбросили заболевшего кота в приют, откуда его брали
Россельхознадзор искал в поезде Пекин — Москва свинину, зараженную чумой
Не заметил в темноте: В Новосибирске водитель сбил 12-летнюю девочку на зебре
В Новосибирской области объявили карантин в 31 детском саду и школе
«Хоть бы в ребенка не отлетел»: в Новосибирске ветер оторвал от забора жестяные листы
Он помогает не падать духом другим детям: 8-летнему Захару нужно дорогостоящее лекарство, которого нет в России
В Новосибирске иномарка врезалась в толпу пешеходов: есть пострадавшие
«Сидим без света, крышу сорвало»: из-за сильного ветра село под Новосибирском осталось без электричества
«Мне было не по себе, что я бездействую»: брат Элджея спасает голодающих цирковых животных