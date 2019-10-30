«Стало плохо или уснул»: водитель «Тойоты» протаранил троллейбус и подбил две машины на мосту
Авария произошла во вторник вечером, 29 октября на Октябрьском мосту в Новосибирске. «Тойота» лишилась морды в аварии с троллейбусом.
— Водитель универсала Toyota Corolla двигался в среднем ряду. В какой-то момент он резко вильнул и столкнулся с кроссовером SsangYong Actyon, троллейбусом №7, а также «сложил» зеркало седану Toyota Corolla, — рассказал об аварии подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».
От удара у кроссовера оказалось повреждено колесо, задние бампер и крыло. Троллейбус также получил повреждения, у него вмятины на бампере. А вот универсал лишился передней части и из автомобиля на проезжую часть вытекла техническая жидкость.
По словам очевидцев, мужчине за рулем универсала стало то ли плохо, то ли он уснул. Авария обошлась без пострадавших.
В аварии получил повреждения общественный транспорт.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
ИСТОЧНИК KP.RU