«Стало плохо или уснул»: водитель «Тойоты» протаранил троллейбус и подбил две машины на мосту

СЕГОДНЯ 03:25 2019-10-30T03:27:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Авария произошла во вторник вечером, 29 октября на Октябрьском мосту в Новосибирске. «Тойота» лишилась морды в аварии с троллейбусом.

— Водитель универсала Toyota Corolla двигался в среднем ряду. В какой-то момент он резко вильнул и столкнулся с кроссовером SsangYong Actyon, троллейбусом №7, а также «сложил» зеркало седану Toyota Corolla, — рассказал об аварии подписчик в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

От удара у кроссовера оказалось повреждено колесо, задние бампер и крыло. Троллейбус также получил повреждения, у него вмятины на бампере. А вот универсал лишился передней части и из автомобиля на проезжую часть вытекла техническая жидкость.

По словам очевидцев, мужчине за рулем универсала стало то ли плохо, то ли он уснул. Авария обошлась без пострадавших.

В аварии получил повреждения общественный транспорт.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU