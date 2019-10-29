«Так поступают только твари»: бывшие хозяева подбросили заболевшего кота в приют, откуда его брали

СЕГОДНЯ 18:35 2019-10-29T18:35:24+03:00

Так выглядел Ваня, когда был в приюте и после того, как его вернули обратно хозяева. Фото: "Кошкино Лукошко"

Они утверждают, что у них нет денег и времени на лечение животного

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Новосибирские волонтеры рассказали о том, что не всегда истории забранных из приюта животных заканчиваются хорошо. Кота по имени Ваня, которого взяли себе домой новые хозяева еще в июле, теперь вернули обратно зоозащитникам, да еще и в таком состоянии, что теперь животному собирают деньги на лечение.

— Ванечку взяли в, как нам тогда казалось, замечательный дом 5 июля. Он уехал от нас настоящим красавцем, — пишут волонтеры приюта «Кошкино Лукошко» на своей официальной страничке Вконтакте. — А вчера, 28 октября, мне позвонили его хозяева и сообщили, что у Вани отказывает печень, лечить его никто не собирается, и вообще у них ежедневно целых 500 рублей уходит на капельницы для кота. К тому же, им нужно срочно уезжать в другой город и сейчас совершенно не до Ваньки.

Экс-хозяева плохо следили за здоровьем питомца. Фото: "Кошкино Лукошко"

Тогда волонтеры попросили вернуть кота обратно к ним в приют. Во вторник, 29 октября хозяева привезли Ваню в «Кошкино Лукошко», но передать в руки сотрудникам так и не удосужились.

— Его просто швырнули на территорию приюта между стенкой вольеров собак и соседским забором! Так ведь только твари поступают, — вспоминают волонтеры. — Мы его оттуда достали с огромным трудом.

В итоге, зоозащитники заметили, что состояние кота намного хуже того, в котором он уезжал от них почти три месяца назад. Ваня был истощен, у него были желтые глаза и десна и, судя по всему, кот получил ушиб при падении с высоты. Никаких капельниц животному, вероятно, тоже не ставили, поскольку в таком случае, на лапах кота была бы выбрита шерсть.

Теперь Ване требуется лечение в ветеринарной клинике. Фото: "Кошкино Лукошко"

Сейчас волонтеры собирают средства на лечения Вани в ветеринарной клинике.

— Ребенка довели до этого адского состояния и выкинули как мусор, — пишут зоозащитники. — Нам очень нужно в клинику, на сдачу анализов, лечение и скорее всего стационар, чтобы стабилизировать его состояние. Мы очень просим помощи у всех!

Если вы хотите помочь Ване быстрее выздороветь, вы можете отправить средства на номер карты «Сбербанка» 4276 4418 2902 4921, номер телефона 8-953-861-28-82 или на QIWI кошелек — 89538612882

ИСТОЧНИК KP.RU