Россельхознадзор искал в поезде Пекин — Москва свинину, зараженную чумой

СЕГОДНЯ 18:24 2019-10-29T18:24:29+03:00

К счастью, опасной продукции обнаружено не было

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Сообщение о том, что в поезде Пекин — Москва перевозят мясо, зараженное африканской чумой поступило в Управление Россельхознадзора по Новосибирской области от красноярских коллег.

— Учитывая, что в настоящее время в Китае зафиксированы очаги заболевания, наши сотрудники подключили к работе полицию. На станции Новосибирск-Главный во время стоянки поезда были тщательно осмотрены тамбуры и подсобные помещения поезда. Продукцию животного происхождения не нашли, — сообщили в управлении Россельхознадзора.

По словам инспекторов, необходимо помнить об опасности ввоза на территорию России продуктов и сырья, полученных от зараженных вирусом АЧС.

Справка «КП»

Бактерии, находящиеся в свинине, могут спровоцировать у людей опасное заболевание — листериоз. При попадании в организм бактерии могут вызвать менингит и энцефалит. При нервной форме болезни в 98-100% случаев прогноз безнадежный, лечение приносит успех лишь в самой начальной стадии заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU