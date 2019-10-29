2019-10-29T17:12:45+03:00
Общество

В Новосибирской области объявили карантин в 31 детском саду и школе

Об этом сообщили в министерстве образования Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
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ОРВИ заболевают все больше ребятишек.ОРВИ заболевают все больше ребятишек.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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С приходом холодов в Новосибирской области началась вспышка ОРВИ: все больше детей заражаются вирусом, и властям приходится объявлять карантин, чтобы не допустить распространения инфекции.

- Частично приостановлена деятельность в 31 дошкольном образовательном учреждении (30 из них находятся непосредственно Новосибирске, один - в Черепановском районе) и в одной средней общеобразовательной школе Ордынского района, - пояснили КП-Новосибирск в министерстве образования Новосибирской области. - Частичная приостановка деятельности означает закрытие группы или класса в образовательном учреждении.

Озвучили чиновники и точное количество ребятишек, которые подхватили ОРВИ:

- Число заболевших детей дошкольного возраста – 375, школьного возраста – 11, - продолжают в министерстве образования Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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