В Новосибирской области объявили карантин в 31 детском саду и школе
С приходом холодов в Новосибирской области началась вспышка ОРВИ: все больше детей заражаются вирусом, и властям приходится объявлять карантин, чтобы не допустить распространения инфекции.
- Частично приостановлена деятельность в 31 дошкольном образовательном учреждении (30 из них находятся непосредственно Новосибирске, один - в Черепановском районе) и в одной средней общеобразовательной школе Ордынского района, - пояснили КП-Новосибирск в министерстве образования Новосибирской области. - Частичная приостановка деятельности означает закрытие группы или класса в образовательном учреждении.
Озвучили чиновники и точное количество ребятишек, которые подхватили ОРВИ:
- Число заболевших детей дошкольного возраста – 375, школьного возраста – 11, - продолжают в министерстве образования Новосибирской области.
ИСТОЧНИК KP.RU