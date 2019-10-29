2019-10-29T16:46:40+03:00
Общество

«Хоть бы в ребенка не отлетел»: в Новосибирске ветер оторвал от забора жестяные листы

Видео происходящего появилось в соцсетях
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ветер оторвал от забора жестяной лист. Фото: Кадр из видеоВ Новосибирске ветер оторвал от забора жестяной лист. Фото: Кадр из видео
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В социальных сетях новосибирцы продолжают делится фотографиями и видео последствий сильного ветра, который уже несколько дней бушует в городе. В Западно-Сибирском гидрометцентре сообщают, в ближайшие дни погода немного успокоится, однако местами ветер еще будет достигать порывов ветра до 27 метров в секунду. Тем временем, жители Октябрьского района выложили в соцсети ролик, на котором видно, как по дороге летают жестяные листы, оторванные от забора сильным ветром:

— А у нас на улице Виталия Потылицына летают жестяные листы, — пишет очевидец происходящего в паблике «Инцидент Новосибирск». — Люди, будьте осторожны!

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что эти листы действительно могут представлять серьезную опасность для горожан, а особенно — для детей.

— Вот не дай бог такой в ребенка отлетит.

— Лишь бы ничего серьезного не произошло.

— Сегодня весь из-за ветра то деревья падают, то это, — пишут люди.

В Новосибирске ветер оторвал от забора жестяные листы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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