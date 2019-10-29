«Сидим без света, крышу сорвало»: из-за сильно ветра село под Новосибирском осталось без электричества

СЕГОДНЯ 14:57 2019-10-29T14:57:09+03:00

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В Новосибирске спасатели предупредили жителей города о введение экстренного положения в связи с сильным ветром, который уже несколько дней бушует в городе. Синоптики утверждают, в ближайшие дни порывы ветра могут составлять до 27 метров в секунду. Тем временем, непогода уже начала доставлять сибирякам неприятности. К примеру, в селе Березовка у здания бывшего универмага буквально снесло крышу. Примечательно, что в селе подобный инцидент уже происходил ранее.

— У нас такое происходит уже не в первый раз во время сильного ветра, — рассказали КП-Новосибирск местные жители. — В августе пострадали подобным образом несколько жилых домов.

Такой инцидент происходит под Новосибирском уже не в первый раз. Фото: читатели КП-Новосибирск

Местные жители также утверждают, что теперь много людей остались без электричества из-за того, что слетевшая от ветра крыша оборвала линии электропередач.

В Западно-Сибирском гидрометцентре сообщают, что температура воздуха в ближайшие дни будет составлять от -3 до 12 градусов, временами возможны осадки в виде небольшого дождя и снега. Скорость ветра будет составлять от 9 до местами 25 метров в секунду. Атмосферное давление будет удерживаться на отметке 739-760 миллиметров ртутного столба.

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ИСТОЧНИК KP.RU