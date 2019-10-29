Мэрия отказалась от сносов домов на бульваре Молодежи
Во вторник, 29 октября, в Новосибирске прошли публичные слушания, на которых рассмотрели генеральный план по соединению улицы Арбузова и бульвара Молодежи.
— В новом генеральном плане жителям Бульвара приготовили насильственный снос и расселение из не аварийных домов. Кроме этого в зону новой застройки попал самый лучший и самый большой двор Бульвара Молодежи, напротив домов 16 и 16а. Жители Бульвара считают такой подход мэрии недопустимым, — объяснил корреспонденту КП-Новосибирск член инициативной группы Олег Лякин.
Во время слушаний было озвучены все точки зрения, и в итоге было принято решение не трогать дома на этих улицах.
— Нам пообещали, что сделают только пешеходный проход, чтобы ходить было удобно, — рассказал Олег.
В декабре пройдут финальные слушания. Сибиряки надеяться, что это решение останется неизменным и они смогут спать спокойно.
ИСТОЧНИК KP.RU