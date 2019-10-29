Мэрия отказалась от сносов домов на бульваре Молодежи

СЕГОДНЯ 14:08 2019-10-29T15:26:34+03:00

Генеральный план. Малиновым цветом отмечен снос не аварийных домов, которые не будут трогать. Фото: Олег Ляхин

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Во вторник, 29 октября, в Новосибирске прошли публичные слушания, на которых рассмотрели генеральный план по соединению улицы Арбузова и бульвара Молодежи.

— В новом генеральном плане жителям Бульвара приготовили насильственный снос и расселение из не аварийных домов. Кроме этого в зону новой застройки попал самый лучший и самый большой двор Бульвара Молодежи, напротив домов 16 и 16а. Жители Бульвара считают такой подход мэрии недопустимым, — объяснил корреспонденту КП-Новосибирск член инициативной группы Олег Лякин.

Во время слушаний было озвучены все точки зрения, и в итоге было принято решение не трогать дома на этих улицах.

— Нам пообещали, что сделают только пешеходный проход, чтобы ходить было удобно, — рассказал Олег.

В декабре пройдут финальные слушания. Сибиряки надеяться, что это решение останется неизменным и они смогут спать спокойно.

ИСТОЧНИК KP.RU