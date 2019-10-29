2019-10-29T13:21:21+03:00
Происшествия

Полицейские поймали телефонного шутника, сообщившего о бомбе на новосибирском вокзале

Им оказался 39-летний житель Новосибирска
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Транспортная полиция Новосибирска определила, кто сообщил о минировании на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный. Фото: "АСТ-54"Транспортная полиция Новосибирска определила, кто сообщил о минировании на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный. Фото: "АСТ-54"
Изменить размер текста:

Транспортная полиция Новосибирска определила, кто сообщил о минировании на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный. Напомним, новосибирцы в социальных сетях сообщили о том, что в городе проводится эвакуация из здания вокзала и универмага ГУМ. Некоторые люди писали в комментариях под постом о произошедшем, что, возможно, это была чья-то злая шутка.

— Транспортная полиция проверила анонимное сообщение о подозрительном предмете в здании вокзала Новосибирск Главный. Каких-либо угроз здоровью и жизни людей не выявлено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Произошедшее не повлияло на работу транспортного узла.

Мужчину, сообщившего ложную информацию об угрозе задержали полицейские. Задержанный оказался 39-летний житель Новосибирска.

В настоящее время проводится дальнейшая процессуальная проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Из-за сообщений о минировании в Новосибирске эвакуировали ГУМ и вокзал Новосибирск-Главный

В соцсетях люди предполагают, что это была чья-то неудачная шутка (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске определили, кто будет строить новую станцию метро «Спортивная»
В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
Из-за сообщений о минировании в Новосибирске эвакуировали ГУМ и вокзал Новосибирск-Главный
«Ее теперь нарядить на Новый год»: из-за сильного ветра в Центральном парке упала ель
Круче, чем в боевике: видео с погоней полицейских за трактористом сделает ваш день
Забил битой и закопал в лесу: стали известны жуткие подробности исчезновения новосибирца
«Зачем рекламировать «культ смерти» среди детей»: активисты требуют отменить хэллоуинскую вечеринку для болельщиков «Сибири»
Требовал похмелить его: пьяный новосибирец устроил дебош в пивной
«Животных спасти не успели»: в Новосибирске в многоэтажке загорелась квартира
«Какие формы, идеальный шар!»: подстриженный кролик вызвал споры в социальных сетях
«Летел, обгоняя всех»: под Новосибирском перевернулся грузовик
Спрятал драгоценности в обувь: работник аэропорта украл из багажа бриллианты на 1,6 миллионов
«Лунные кратеры»: новосибирцы стоят в пробках из-за ям на дороге
Зачем так красиво? Сибирячка поразила иностранцев откровенным танцем
Пять месяцев на восстановление: Владимир Тарасенко получил травму плеча
«Качало очень хорошо»: под Новосибирском произошло землетрясение в 4,5 баллов
«Был без сознания, когда вытащили»: соседи спасли мужчину из горящего дома
АО «РЭС» приняло участие в Российском энергетическом форуме