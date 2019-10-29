Полицейские поймали телефонного шутника, сообщившего о бомбе на новосибирском вокзале

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-29T13:21:21+03:00

Транспортная полиция Новосибирска определила, кто сообщил о минировании на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный. Фото: "АСТ-54"

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Транспортная полиция Новосибирска определила, кто сообщил о минировании на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный. Напомним, новосибирцы в социальных сетях сообщили о том, что в городе проводится эвакуация из здания вокзала и универмага ГУМ. Некоторые люди писали в комментариях под постом о произошедшем, что, возможно, это была чья-то злая шутка.

— Транспортная полиция проверила анонимное сообщение о подозрительном предмете в здании вокзала Новосибирск Главный. Каких-либо угроз здоровью и жизни людей не выявлено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Произошедшее не повлияло на работу транспортного узла.

Мужчину, сообщившего ложную информацию об угрозе задержали полицейские. Задержанный оказался 39-летний житель Новосибирска.

В настоящее время проводится дальнейшая процессуальная проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU