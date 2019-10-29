Полицейские поймали телефонного шутника, сообщившего о бомбе на новосибирском вокзале
Транспортная полиция Новосибирска определила, кто сообщил о минировании на железнодорожном вокзале Новосибирск-главный. Напомним, новосибирцы в социальных сетях сообщили о том, что в городе проводится эвакуация из здания вокзала и универмага ГУМ. Некоторые люди писали в комментариях под постом о произошедшем, что, возможно, это была чья-то злая шутка.
— Транспортная полиция проверила анонимное сообщение о подозрительном предмете в здании вокзала Новосибирск Главный. Каких-либо угроз здоровью и жизни людей не выявлено, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Произошедшее не повлияло на работу транспортного узла.
Мужчину, сообщившего ложную информацию об угрозе задержали полицейские. Задержанный оказался 39-летний житель Новосибирска.
В настоящее время проводится дальнейшая процессуальная проверка, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Из-за сообщений о минировании в Новосибирске эвакуировали ГУМ и вокзал Новосибирск-Главный
В соцсетях люди предполагают, что это была чья-то неудачная шутка (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU