В Новосибирске определили, кто будет строить новую станцию метро «Спортивная»

СЕГОДНЯ 13:16 2019-10-29T13:16:48+03:00

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В Новосибирске определили, кто займется выполнением первой очереди работ по строительству станции метро «Спортивная». Выбирали претендента при помощи конкурса.

— Победителем на право заключения контракта на выполнение первой очереди работ по строительству объекта «Станция «Спортивная» Ленинской линии метрополитена в городе Новосибирске» признано ООО СК «Градопроект», — сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска. — Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса утверждает, что всего было подано две заявки для участия. Начальная максимальная цена торгов составила 376 миллионов рублей. Однако во время аукциона ни один из участников не сделал предложение по цене, в связи с чем аукцион был признан несостоявшимся. В этом случае, согласно правилам, победителем становится тот участник, который подал заявку первым.

Право на заключение контракта получило ООО СК «Градопроект». Закончить работы они планируют до 20 декабря 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU