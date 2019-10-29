В Новосибирске объявили экстренное предупреждение из-за сильного ветра
В Новосибирской области из-за сильного ветра объявили экстренное предупреждение. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС.
— В Новосибирской области установилась погода, способная вызвать происшествия чрезвычайного характера, — сообщают в пресс-службе. — По данным синоптиков, порывы ветра могут достигать 27 метров в секунду. МЧС России рекомендует обходить рекламные щиты, оборванные провода и раскачивающиеся конструкции, а также не парковать автомобили вблизи деревьев.
Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что первые сообщения о непогоде были сделаны уже 27 октября, и они остаются актуальными в настоящее время. Соответствующие прогнозы получили муниципальные власти руководители объектов жизнеобеспечения Новосибирска.
Спасатели напоминают людям о том, что в такую погоду необходимо быть внимательными и осторожными. Нельзя оставлять детей без присмотра, а их нахождение на улице требуется ограничить. Во время сильного ветра также необходимо соблюдать и правила пожарной безопасности: в таких условиях возгорания распространяются намного быстрее.
Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону 112 или 101.
ИСТОЧНИК KP.RU