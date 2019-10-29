2019-10-29T12:19:02+03:00
Происшествия

Из-за сообщений о минировании в Новосибирске эвакуировали ГУМ и вокзал Новосибирск-Главный

В соцсетях люди предполагают, что это была чья-то неудачная шутка
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске эвакуировали несколько крупных зданий. Фото: "АСТ-54"В Новосибирске эвакуировали несколько крупных зданий. Фото: "АСТ-54"
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В социальных сетях сибиряки написали о том, что сегодня, 29 октября, поступило несколько сообщений о минировании, в связи с чем была проведена эвакуация сразу в нескольких местах. Людей вывели из здания вокзала Новосибирск-Главный и из универмага ГУМ.

— Сообщения о минировании поступили в крупные здания Новосибирска, — пишет автор поста в паблике «АСТ-54». — Посетителей и персонал вывели из ГУМа и вокзала Новосибирск-Главный. На месте работают кинологи с собаками.

Посетителей вывели в том числе и их универмага ГУМ. Фото: "АСТ-54"

Посетителей вывели в том числе и их универмага ГУМ. Фото: "АСТ-54"

В пресс-службе МВД по Новосибирской области сообщили, что в настоящее время информация по данному вопросу уточняется. «Комсомольская правда» следит за развитием событий.

В соцсетях в комментариях под постом многие люди предположили, что, возможно, это была чья-то неудачная шутка.

— Опять кто-то по глупости звонит.

— Из ГУМа действительно всех эвакуировали.

— Уже не в первый раз такое, — пишут люди.

ИСТОЧНИК KP.RU

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