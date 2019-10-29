«Мне было не по себе, что я бездействую»: брат Элджея спасает голодающих цирковых животных

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-29T14:23:56+03:00

Ради этого он прилетел в Новосибирск

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Младший брат репера Элджея, Данил Узенюк решил помочь голодающим цирковым животным в Новосибирске и специально прилетел в Сибирь. Напомним, что семья дрессировщиков Герасимовых держит у себя 5 медведей. «Росгосцирк» хотел помочь животным и отправить в специальный питомник, но дрессировщики отказались. И на помощь голодающим животным пришел брат Элджея.

— У меня есть аудитория, и я могу повлиять на ситуацию. Мне стало не по себе, что я бездействую, - объяснил причину своего поступка Данил. — Поэтому в магазине покупаю все для этого, а точнее, что попросили.

Сибиряк купил печенье, воды и других гостинцев для животных и отправились в гости к дрессировщикам. Данилу вместе с другом хозяева показали, как живут питомцы, покормили их.

— Я вообще за все эти движения, — отметил Данил. — Очень люблю животных. Здорово, что люди могут оставить их так для себя.

Под роликом парень оставил реквизиты, чтобы подписчики могли перечислить деньги нуждающимся животным.

Фанаты Данила оценили доброту парня:

— Брат, ты реально доказал, что можешь, я тебя очень люблю, уважаю тебя! Спасибо тебе! За то, что ты делаешь и для нас и для животных!

— Молодец Дань, ты добрый человек. Таких людей, как ты, я уважаю!

— Ты молодец. Не каждый готов на этот поступок. Особенно в Новосибирске.

Брат Элджея спасает голодающих цирковых животных.Реквизиты дрессировщиков: 5536913779483391 Сергей Г. _____________________________________________ Рассчитываю на вашу поддержку! Мой Инстаграмм: https://www.instagram.com/danilallj Твиттер: https://mobile.twitter.com/DeniChoco420 Моя страница вконтакте: https://vk.com/danilallj Группа вконтакте: https://vk.com/danichoco А если ты репостнешь этот видос, буду очень благодарен) Лайк! Подписка!

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ИСТОЧНИК KP.RU