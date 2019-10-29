2019-10-29T10:59:17+03:00
Общество

Круче, чем в боевике: видео с погоней полицейских за трактористом сделает ваш день

Полицейским пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить нетрезвого лихача
Надежда ЯРКОВА
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Сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить трактор. Стоп-кадр с видео.Сотрудникам ДПС пришлось стрелять по колесам, чтобы остановить трактор. Стоп-кадр с видео.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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В Чистоозерном районе Новосибирской области автоинспекторы задержали пьяного водителя трактора, пытавшегося от них скрыться в поле.

— Необычный инцидент произошел 27 октября, когда районный экипаж ДПС во время патрулирования, получил сообщение о том, что из села Чебаклы в сторону рабочего поселка Чистоозерное едет трактор МТЗ без регистрационных знаков, а за рулем нетрезвый водитель. Около 16:20, обнаружив его на 24-м км дороги, автоинспекторы попытались остановить трактор. Однако водитель на сигнал жезла об остановке не прореагировал и продолжил движение. Сотрудники ДПС начали преследование, во время которого по громкоговорящему устройству потребовали от водителя остановиться, но он продолжал ехать на большой скорости, выезжая при этом на встречную полосу, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.

Из-за того, что нарушитель создавал реальную угрозу жизни и здоровью другим участникам движения, полицейскими было принятии решение применить табельное оружие, чтобы остановить лихача.

— После того как водитель трактора проигнорировал предупредительные выстрелы в воздух, автоинспекторы несколько раз выстрелили по задним колесам трактора, после чего он остановился. Водитель трактора был задержан и доставлен в отделение. У 29-летнего мужчины были выявлены признаки опьянения, однако от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения он отказался, — отметили в ведомстве.

В отношении нарушителя составлен административный протокол: мужчине грозит лишение водительских прав на срок до двух лет, а также штраф в 30 тысяч рублей. Также задержанный будет привлечен к ответственности за неповиновение законному требованию сотрудника полиции.

Видео с погоней полицейских за трактористом сделает ваш день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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