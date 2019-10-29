2019-10-29T09:56:18+03:00
Происшествия

Забил битой и закопал в лесу: стали известны жуткие подробности исчезновения новосибирца

По подозрению в убийстве задержан 30-летний мужчина
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Пропавшего новосибирца нашли закопанным в лесу в Заельцовском районе.Пропавшего новосибирца нашли закопанным в лесу в Заельцовском районе.Фото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

В Новосибирске возбуждено уголовного дело после исчезновения жителя Октябрьского района. Его нашли убитым в лесу.

— По данным следствия, 50-летний новосибирец 13 октября ушел из дома и больше на связь с родными не выходил. Было установлено, что в день исчезновения он поехал к знакомым в Заельцовский район, где распивал алкогольные напитки. Там же между мужчинами возник внезапный конфликт и 30-летний мужчина деревянной битой нанес множественные удары в голову потерпевшему, от которых он скончался на месте происшествия. Тело погибшего мужчина на машине вывез в лесополосу в Заельцовском районе и закопал, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Следователями и криминалистами вместе с сотрудниками уголовного розыска была проведена объемная работа по установлению лица причастного к совершению преступления и в настоящее время мужчина задержан и сейчас находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье — убийство.

Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Круче, чем в боевике: видео с погоней полицейских за трактористом сделает ваш день
«Зачем рекламировать «культ смерти» среди детей»: активисты требуют отменить хэллоуинскую вечеринку для болельщиков «Сибири»
Требовал похмелить его: пьяный новосибирец устроил дебош в пивной
«Животных спасти не успели»: в Новосибирске в многоэтажке загорелась квартира
«Какие формы, идеальный шар!»: подстриженный кролик вызвал споры в социальных сетях
«Летел, обгоняя всех»: под Новосибирском перевернулся грузовик
Спрятал драгоценности в обувь: работник аэропорта украл из багажа бриллианты на 1,6 миллионов
«Лунные кратеры»: новосибирцы стоят в пробках из-за ям на дороге
Зачем так красиво? Сибирячка поразила иностранцев откровенным танцем
Пять месяцев на восстановление: Владимир Тарасенко получил травму плеча
«Качало очень хорошо»: под Новосибирском произошло землетрясение в 4,5 баллов
«Был без сознания, когда вытащили»: соседи спасли мужчину из горящего дома
АО «РЭС» приняло участие в Российском энергетическом форуме