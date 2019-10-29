Забил битой и закопал в лесу: стали известны жуткие подробности исчезновения новосибирца
В Новосибирске возбуждено уголовного дело после исчезновения жителя Октябрьского района. Его нашли убитым в лесу.
— По данным следствия, 50-летний новосибирец 13 октября ушел из дома и больше на связь с родными не выходил. Было установлено, что в день исчезновения он поехал к знакомым в Заельцовский район, где распивал алкогольные напитки. Там же между мужчинами возник внезапный конфликт и 30-летний мужчина деревянной битой нанес множественные удары в голову потерпевшему, от которых он скончался на месте происшествия. Тело погибшего мужчина на машине вывез в лесополосу в Заельцовском районе и закопал, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Следователями и криминалистами вместе с сотрудниками уголовного розыска была проведена объемная работа по установлению лица причастного к совершению преступления и в настоящее время мужчина задержан и сейчас находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по статье — убийство.
Сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU