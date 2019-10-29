2019-10-29T09:25:34+03:00
Общество

Требовал похмелить его: пьяный новосибирец устроил дебош в пивной

Утихомиривать его пришлось сотрудникам Агентства Безопасности ГВАРДИЯ
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Охранники разобрались с дебоширами. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.Охранники разобрались с дебоширами. Фото: Агентство Безопасности ГВАРДИЯ.
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Для управы с нетрезвыми посетителями сотрудники охраняемых объектов вызывали группы быстрого реагирования Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

25.10.2019г. в 22:21 кнопку тревожной сигнализации нажали в пивной, расположенной на ул. Учительская. Пьяный мужчина настойчиво требовал продавца бесплатно похмелить его. Клиент ушел сразу, как только подъехала машина ГБР.

25.10.2019г. в 2:48 пьяная женщина пришла к зданию городской клинической больницы на ул. Ползунова и начала требовать результаты обследования (рентгеновские снимки). Сотрудники медучреждения вызвали группу быстрого реагирования. Нарушительница была задержана и доставлена в полицию.

26.10.2019г. в 12:25 в супермаркете на ул. Лазурная нетрезвый посетитель устроил скандал - он требовал принять к оплате за бутылку водки бонусные баллы с карты, но у него их было недостаточно. Мужчина продолжал возмущаться, продавцы вызвали ГБР. Только после этого недовольный покупатель успокоился и ушел.

27.10.2019г. в 18:36 в магазине на ул. Кубовая бойцы группы быстрого реагирования разняли дерущихся: охранника и двух нетрезвых посетителей. «Он нам сразу не понравился» - так объяснили свое поведение напавшие на сотрудника службы безопасности магазина хулиганы. Бойцы выпроводили драчунов, и конфликт был исчерпан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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