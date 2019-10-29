«Животных спасти не успели»: в Новосибирске в многоэтажке загорелась квартира

СЕГОДНЯ 09:20 2019-10-29T09:20:52+03:00

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Пожар случился во вторник, 29 октября в многоквартирном жилом доме в Октябрьском районе Новосибирска.

— Сегодня горела квартира на первом этаже в доме по улице Обская, 50. Люди не пострадали, погибли только животные, — поделился подробностями происшествия в группе «Инцидент. Новосибирск» в соцсетях в «ВКонтакте» подписчик.

Очевидцы в комментариях уточняют, что в пожаре погибли две кошки и собака.

— Время обнаружения пожара — 10:08, пожарные выехали на место уже через две минуты и в 10:15 они были на месте. На момент прибытия горела квартира на первом этаже, а в подъезде было сильное задымление. В комнате огнем были уничтожены личные вещи, вся комната закопчена. До прибытия огнеборцев из подъезда самостоятельно эвакуировались 10 жильцов. Из горящей квартиры удалось выбраться девушке. Есть пострадавший мужчина, который также самостоятельно эвакуировался из горящей квартиры, но получил травмы. Его осматривают врачи. Полностью потушить горение получилось в 10:53, — рассказали КП — Новосибирск в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Наиболее вероятная причина возникновения пожара является короткое замыкание электропроводки.

Пользователи соцсетей не остались равнодушными и пишут гневные комментарии, жалея погибших животных.

— А животных не могли забрать с собой? — возмущаются одни.

— Нормально вообще, у нас, когда сосед сгорел заживо, я проснулась от дыма в квартире. Страх дикий, схватила кошку и бежать. Даже мобильный не взяла. А тут бросили.

— Может на работу ушли, а квартира в это время загорелась? Все осуждающие видимо на работу с живностью ходят, — отмечают некоторые.

В Новосибирске в многоэтажке загорелась квартира.

ИСТОЧНИК KP.RU