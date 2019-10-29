«Какие формы, идеальный шар!»: подстриженный кролик вызвал споры в социальных сетях
В Новосибирске появился салон красоты для кроликов, и клиенты уже начали оставлять веселые отзывы с фотографиями ухоженных домашних любимцев.
— Сразу хочу отметить, что наш зайчик проблемный — постоянные колтуны, зерно и другой мусор в шерсти,- отмечает владелица кролика в группе revizor.nsk. — Вы только посмотрите на это чудо: идеальная фигура! Какие формы! Идеальный шар!
Однако новосибирцы не готовы разделить такой восторг с женщиной:
— Для Вашего мужа вы тоже проблемная. Волосы ваши везде по квартире, в сливе ванной. Пусть он Вас отвезет к парикмахеру.
— Так, что тут у нас: аяц или все-таки кролик? Я конечно, понимаю, что люди от скуки кого только не заводят. Но открыть заячий салон! Это уже перебор, нет?
— Ну и зачем все так подробно расписывать? - пишут теперь комментаторы.
ИСТОЧНИК KP.RU