2019-10-29T07:55:22+03:00
Общество

«Летел, обгоняя всех»: под Новосибирском перевернулся грузовик

Пострадал кто-либо в аварии, пока неизвестно
Владимир ПТАШНИК
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В результате аварии грузовик остался лежать на боку. Источник: «Инцидент Новосибирск».В результате аварии грузовик остался лежать на боку. Источник: «Инцидент Новосибирск».
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Во вторник, 29 октября, на Ордынской трассе, недалеко от поворота на поселок 8-е Марта, столкнулись «Мерседес» и грузовая «Газель». Из-за удара грузовик завалился на бок.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники полиции. Информации о пострадавших поканет. Также не сообщается, что стало причиной ДТП. В комментариях к фотографиям с места аварии, опубликованных в сообществе «Инцидент Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте», пишут, что видели, как водитель «Мерседеса» ехал на большой скорости.

— Он с Верх-Тулы летел, обгоняя всех по трассе. Вот и итог, — пишет один из комментаторов.

Еще нет официальной версии случившегося, но пользователи социальных сетей уже делают свои догадки.

— Что-то мне подсказывает, что «Газель» поворачивала и не пропустила «Мерседес», а тот ехал неплохо, — предполагает один из комментаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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