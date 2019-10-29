2019-10-29T07:47:55+03:00
Происшествия

Спрятал драгоценности в обувь: работник аэропорта украл из багажа бриллианты на 1,6 миллионов

После произошедшего мужчину уволили с работы в аэропорту
Надежда ЯРКОВА
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Из багажа сибирячки пропали украшения на 1,6 миллионов рублей. Стоп-кадр с видео: сибфоут.мвд.рф.Из багажа сибирячки пропали украшения на 1,6 миллионов рублей. Стоп-кадр с видео: сибфоут.мвд.рф.
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Транспортные полицейские в Новосибирске нашли и вернули пассажирке похищенные украшения стоимостью более 1,5 миллиона рублей.

— В аэропорту Толмачево сообщили о пропаже ювелирных украшений у одной из пассажирок. Получая багаж в московском аэропорту, женщина обнаружила, что замок чемодана открыт и неизвестный украл кольца, сережки, подвеску и колье из белого золота, украшенные бриллиантами и сапфирами. Стоимость всех украшений превысила 1 миллион 600 тысяч рублей,- рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО.

Транспортные полицейские вместе с работниками службы безопасности по горячим следам установили подозреваемого, которым оказался 32-летний приемосдатчик багажа и груза.

— Мужчина был задержан на рабочем месте и доставлен для разбирательства в дежурную часть, где признался, что, находясь в багажном отсеке самолета, нашел в одном из чемоданов украшения и забрал их себе. Ювелирные изделия были найдены в обуви подозреваемого, после чего были возвращены владелице, — отметили в ведомстве.

С работы в аэропорту мужчина был уволен. Ему предъявлено обвинение по статье — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное в особо крупном размере. За совершенное преступление мужчине грозит до десяти лет тюрьмы.

Работник аэропорта украл из багажа бриллианты на 1,6 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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