2019-10-29T07:15:12+03:00
Общество

Пять месяцев на восстановление: Владимир Тарасенко получил травму плеча

Новосибирский хоккеист выбыл в самый разгар сезона
Владимир ПТАШНИК
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Владимир Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча. Фото: nhl.comВладимир Тарасенко выбыл на пять месяцев из-за травмы плеча. Фото: nhl.com
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Официальный сайт «Сент-Луис Блюз» сообщил о последствиях травмы, полученной Владимиром Тарасенко при игре против «Лос-Анджелес Кингз». По их словам, новосибирскому хоккеисту понадобиться около пяти месяцев на восстановление.

Владимир Тарасенко получил травму плеча, когда вышел один на один с Шоном Уолкером, защитником «Лос-Анджелес Кингз». Это произошло всего лишь на 5-ой минуте 37-ой секунде матча. В «Сент-Луис Блюз» переживают за Владимира.

— Он важный игрок для нашей команды, — говорит форвард Раин О’Райли после сложной победы над «Детройт Ред Вингз». — Это серьезная потеря для нас, и как вы видели сегодня, она оказывает на нас серьезное воздействие. Мы все должны быть лучше на время его отсутствия.

Напомним, за десять игр этого сезона Владимир Тарасенко забил 3 шайбы, а также участвовал в 7 голевых передачах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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