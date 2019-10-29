2019-10-29T06:40:01+03:00
Происшествия

«Был без сознания, когда вытащили»: соседи спасли мужчину из горящего дома

Мужчина с ожогами доставлен в больницу
Надежда ЯРКОВА
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Частный дом вспыхнул рано утром. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.Частный дом вспыхнул рано утром. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.
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Пожар в частном доме произошел сегодня рано утром, 29 октября в Дзержинском районе Новосибирска.

— Загорелся частный дом №2 и надворные постройки на улице Якутской. Общая площадь горения 80 квадратных метров. Мужчину без сознания из дома вызволили соседи. На месте работают пожарные, — поделился очевидец в группе Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, пострадавшего с ожогами рук и ног, а также с сотрясением головного мозга госпитализировали в больницу.

Из горящего дома спасли мужчину. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

Из горящего дома спасли мужчину. Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области.

В областном МЧС удалось получить оперативный комментарий о пожаре.

— Пожарные выехали на вызов в 8:54 и были на месте уже через шесть минут. По прибытии дом на двух хозяев горел открытым огнем и существовала угроза распространения огня на соседние дома в связи с плотной застройкой. На момент прибытия пожарных горела кровля, пристроенная веранда, а также внутри дома. Пожар был локализован в 9:30, ликвидация открытого горения в 9:32. На пожаре пострадал мужчина: с ожогами он доставлен в ожоговый центр, — рассказал КП — Новосибирск руководитель пресс-службы областного управления МЧС России Павел Винаков.

Причины пожара пока неизвестны и будут устанавливаться.

Соседи спасли мужчину из горящего дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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