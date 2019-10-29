2019-10-29T07:40:41+03:00
Общество

«Лунные кратеры»: новосибирцы стоят в пробках из-за ям на дороге

Временный объезд отнимает слишком много времени у жителей города
Владимир ПТАШНИК
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На небольшом участке дороги всегда большие пробки. Фото: «АСТ-54».На небольшом участке дороги всегда большие пробки. Фото: «АСТ-54».
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Жители Ленинского района жалуются на плохую дорогу на пересечении улиц Большой и 2-й Станционной. На преодоление километрового участка в этом месте уходит больше 40 минут.

Сейчас там идет реконструкция перекрестка, поэтому местным жителям приходится пользоваться временным объездом. Фотографиями и видео каждодневных пробок оттуда поделилась Ольга Милюкина, подписчица сообщества «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

— На прошлой неделе ее немного выровняли, и целых два дня движение было чуть лучше, чем на видео, но при первых же осадках снова образовались «лунные кратеры». А судя по тому, с какой скоростью идут работы на участке реконструкции, эта «временная» дорога рискует стать нашей «постоянной», — пишет Ольга.

Сейчас местные жители ищут всевозможные способы привлечения внимания к проблеме и надеются на ее скорое решение.

Новосибирцы стоят в пробках из-за ям на дороге.

ИСТОЧНИК KP.RU

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