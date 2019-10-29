2019-10-29T06:20:39+03:00
Экономика

АО «РЭС» приняло участие в Российском энергетическом форуме

С 22 по 24 октября 2019 года в Уфе проходил юбилейный, 25-й Российский энергетический форум (РЭФ)
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Форум (РЭФ) объединил руководителей ведущих энергетических компаний, представителей государственных регулирующих органов, крупнейших потребителей энергии, научно-исследовательских ассоциаций и некоммерческих организаций.

Всего на мероприятие приехало более 2 тысяч участников из России, ближнего и дальнего зарубежья. Системообразующее предприятие энергосистемы Новосибирской области на форуме представлял директор по качеству АО «РЭС» Евгений Ольховиков.

Российский энергетический форум в очередной раз стал площадкой для обсуждения актуальных проблем отрасли. Деловой программой была предусмотрена работа 25 секций по различным направлениям энергетики, в том числе с участием представителей Минэнерго РФ и Министерства промышленности и торговли РФ. На выставочных площадках развернули свою экспозицию 130 компаний из семи стран мира и 25 регионов России.

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Подобные мероприятия служат площадкой, где энергетики могут показать свои достижения, встретиться с коллегами, обменяться передовым опытом с представителями соседних регионов и других региональных сетевых организаций. Посещение отраслевых форумов представителями АО «РЭС», безусловно, способствует всестороннему развитию предприятия и поддержанию имиджа одного из флагманов энергетики.

Подробнее о мероприятии - на сайте Российского энергетического форума.

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