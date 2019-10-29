Зачем так красиво? Сибирячка поразила иностранцев откровенным танцем
Елена Яткина - новосибирская танцовщица, которая частенько будоражит своих подписчиков откровенными видео. Свой новый ролик девушка выложила на своей странице в «Инстаграме»: там сибирячка танцует в коротеньких шортах.
Съемки проходили в китайском городе Шэньчжэне. Елена исполнила фристайл-танец на глазах у своих азиатских коллег. Впрочем, иностранцев полно не только в танцевальном классе на видео, но и в комментариях под ним. Комментаторы из Бельгии, Китая и многих других стран пишут нашей танцовщице комплименты на английском языке. Впрочем, можно найти комментарии и на русском языке.
— Вау! Это очень зажигательно, Лена!
— Максимально круто!
— Ну зачем так красиво? - пишут комментаторы.
Восторженные иностранцы предлагают ей не останавливаться на Шэньчжэне и посетить другие города ближнего и дальнего зарубежья.
Сибирячка поразила иностранцев откровенным танцем.
ИСТОЧНИК KP.RU