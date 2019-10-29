2019-10-29T08:07:38+03:00
Общество

Зачем так красиво? Сибирячка поразила иностранцев откровенным танцем

За рубежом по достоинству оценили профессионализм новосибирской танцовщицы
Владимир ПТАШНИК
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Движения сибирячки пленили иностранцев. Фото: fraulesДвижения сибирячки пленили иностранцев. Фото: fraules
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Елена Яткина - новосибирская танцовщица, которая частенько будоражит своих подписчиков откровенными видео. Свой новый ролик девушка выложила на своей странице в «Инстаграме»: там сибирячка танцует в коротеньких шортах.

Съемки проходили в китайском городе Шэньчжэне. Елена исполнила фристайл-танец на глазах у своих азиатских коллег. Впрочем, иностранцев полно не только в танцевальном классе на видео, но и в комментариях под ним. Комментаторы из Бельгии, Китая и многих других стран пишут нашей танцовщице комплименты на английском языке. Впрочем, можно найти комментарии и на русском языке.

— Вау! Это очень зажигательно, Лена!

— Максимально круто!

— Ну зачем так красиво? - пишут комментаторы.

Восторженные иностранцы предлагают ей не останавливаться на Шэньчжэне и посетить другие города ближнего и дальнего зарубежья.

Сибирячка поразила иностранцев откровенным танцем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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