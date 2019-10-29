Не выдержал порыва: штормовой ветер сдул забор на припаркованные машины

СЕГОДНЯ 05:39 2019-10-29T05:40:09+03:00

Забор не выдержал порывов ветра и упал на стоящие рядом машины. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

По всей видимости, не обошлось без повреждений автомобилей

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Инцидент произошел возле дома №238 на улице Дуси Ковальчук в Заельцовском районе Новосибирска. Там забор завалился на припаркованные автомобили: седан Mitsubishi Lancer и кроссовер Honda CR-V.

— Рабочие закрепляют забор заново, но машины могут быть с повреждениями, — добавил приславший фото в группу Новосибирской службы эвакуации АСТ-54 в соцсети «ВКонтакте» подписчик.

На кадрах видно, что упавший металлический забор упал прямо на стоявшие рядом автомобили.

— Забор тоже захотел поспать, — шутит один из комментаторов.

— Всех предупредили о ветре: бойтесь заборов, кровли, деревьев. Тут рулетка будет, повезет или нет, — добавляет второй.

Отметим, что сегодня в городе синоптиками объявлено штормовое предупреждение: ожидается дождь и сильный ветер с порывами до 25 метров в секунду.

Рабочие уже ставят упавший забор обратно.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

ИСТОЧНИК KP.RU