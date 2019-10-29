«Каникулы начались»: новосибирцев повеселил школьный рюкзак в урне
В Новосибирске кто-то из нерадивых школьников в преддверии каникул от радости выбросил школьный рюкзак в мусорку.
— Шло 29 октября, школа надоела, — шутливо подписал фото приславший в группу «Подслушано Новосибирск» подписчик.
И действительно, на кадре видно, что школьный рюкзак по неизвестной причине отправили в уличную урну с мусором.
Пользователи соцсетей также нашли фото весьма забавным и стали делиться своими догадками, почему же школьная принадлежность оказалась вдруг ненужной и выброшенной. Вот что они пишут в комментариях:
— И работа также надоела, как школа.
— Просто у детей каникулы началось, — напомнил один из комментаторов.
— Это кто-то так жестоко пошутил, — предположил второй.
ИСТОЧНИК KP.RU