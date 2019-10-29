2019-10-29T04:57:37+03:00
Общество

«Кошмар, трясло два часа»: мама блогера Давида Манукяна рассказала о полете со стажером за штурвалом

Сибирячка возмутилась тому, что пассажиров не предупредили о стажере, управлявшем самолетом
Надежда ЯРКОВА
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Мама Давы поделилась пережитым ужасом после авиаперелета до Новосибирска. Фото: instagram.com/an_na898.Мама Давы поделилась пережитым ужасом после авиаперелета до Новосибирска. Фото: instagram.com/an_na898.
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Летевший в Новосибирск самолет перепугал пассажиров тряской из-за стажера за штурвалом. Об этом рассказала на своей странице в «Инстаграме» мама новосибирского блогера Давида Манукяна.

— В Новосибирске 20:08 и я еле отошла от вечернего полета авиакомпании S7. Не хотелось писать, но думаю, будет неправильно промолчать. Самолет взлетел уже очень странно, качаясь. Но в небе это был просто кошмар, ровно 2 часа его просто трясло, ссылались на зону турбулентности. В самолете были дети. С грехом пополам стюардессы раздали обед. Когда дошло до раздачи кофе и чая, стало просто невыносимо трясти, и раздавать горячие напитки было опасно. Они укатили тележку, включили табло «Пристегните ремни», объявили о том, что никому не вставать, заблокированы туалеты и прочее. Проснулись даже те, кто спал,- поделилась своими переживаниями во время полета сибирячка.

По ее словам, уже к середине полета потихоньку народ начал волноваться, но уже через пару часов все нормализовалось, сразу стало понятно, что штурвал попал в профессиональные руки, скорость сразу увеличилась и дальше все пошло просто супер, и посадка была отличная.

— Уважаемая авиакомпания, все понятно, что летчикам начинающим нужна практика, а я просто уверена, что летели мы с так сказать, стажером, но может, будет честнее предупреждать пассажиров, что за штурвалом стажер, чем 2 часа держать людей в страхе и не понимании, что происходит, и ссылаться на встречный ветер и другую ерунду. В конце концов, среди пассажиров много часто летающих, которые в состоянии отличить зону турбулентности и наличие непрофессионала за рулем. То, что вы подняли людей в закрытом пространстве в небо, не дает право творить с нами, что вам уже удобно или как вам захочется. И я сегодня весь день пролежала с плохим самочувствием, высоким давлением и сильной головной болью. Прилетела по работе, но о какой работе и встречах могла идти речь, — посетовала женщина.

Напомним, Давид Манукян — известный блогер, родом из Новосибирска, который успел покорить сердца миллионов девушек. В последнее время Давиду стали приписывать роман с популярной телеведущей «Дома-2» Ольгой Бузовой.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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