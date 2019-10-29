«Мышей гоняет, чтобы макароны не кушали»: сидящая на полке с продуктами кошка рассмешила новосибирцев

СЕГОДНЯ 04:42 2019-10-29T04:42:31+03:00

Ее сфотографировали за работой

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Персонал одного из продуктовых магазинов Новосибирска пополнился хвостатым продавцом. Его фотографией поделился подписчик сообщества «Подслушано Новосибирск» в социальной сети «ВКонтакте».

На фотографии видно, что пушистый сотрудник проводит инспекцию в отделе макаронных изделий — скорее всего готовится выложить новый продукт на полки, либо меняет ценник. Пользователи социальных сетей уже связали кадровую политику магазина и экономическое состояние страны.

— Даже Матроскины уже вынуждены работать, — пишет один из комментаторов.

— Мышей гоняет, чтобы макароны не кушали, — добавляет второй.

Другие же пользователи социальных сетей просто рады, что в магазине их будет обслуживать кто-то милый и пушистый. Главное, чтобы лапки не помешали этому хвостатому продавцу провести отмену на кассе — иначе для этого по старинке придется звать Галю.

ИСТОЧНИК KP.RU