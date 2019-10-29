«Чудо большеглазое»: кошка с выразительным взглядом и смешным именем ищет дом

СЕГОДНЯ 03:43 2019-10-29T04:27:34+03:00

Мармозетка смотрит на вас, как на нового хозяина. Фото: «Murchim».

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Новосибирцев поразила своей милотой большеглазая кошечка Мармозетка. Фото необычного пушистика выложило в своем инстаграме котокафе «Murchim».

— А вы уже познакомились с Мармозеткой? Чудесная кошечка, которая может играть 24/7, и ждет новых знакомств, — говорится в подписи к фотографии.

Пользователи социальных сетей не смогли пройти мимо такой красоты. Комментарии полны восторженных комплиментов.

— Чудо какое большеглазое! — хвалит кошку один из комментаторов.

— Чудеснейшее создание! Очень необычная кошечка! — поддерживает его другой ценитель пушистых.

— Неужели не забрали такую смешнючую еще? Она может стать звездой ютуба.

— Чудеснейшее создание!!! Очень необычная кошечка! Надеюсь, она быстро найдет своего необычного человека.

— Какая красоточка! А есть еще ее фото? — просит добавки третий комментатор.

«Murchim» обещало в скором времени выложить новые фото Мармозетки. Те, кому приглянулась эта необычная кошечка, могут придти в котокафе и забрать ее себе домой. Но учтите, что владение любым домашним животным — это не только выкладывание фотографий своего пушистика в соцсети, но и большая ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU