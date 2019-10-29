2019-10-29T04:27:34+03:00
Общество

«Чудо большеглазое»: кошка с выразительным взглядом и смешным именем ищет дом

Кошечку с большими глазами назвали Мармозеткой
Владимир ПТАШНИК
Поделиться:
Мармозетка смотрит на вас, как на нового хозяина. Фото: «Murchim».Мармозетка смотрит на вас, как на нового хозяина. Фото: «Murchim».
Изменить размер текста:

Новосибирцев поразила своей милотой большеглазая кошечка Мармозетка. Фото необычного пушистика выложило в своем инстаграме котокафе «Murchim».

— А вы уже познакомились с Мармозеткой? Чудесная кошечка, которая может играть 24/7, и ждет новых знакомств, — говорится в подписи к фотографии.

Пользователи социальных сетей не смогли пройти мимо такой красоты. Комментарии полны восторженных комплиментов.

— Чудо какое большеглазое! — хвалит кошку один из комментаторов.

— Чудеснейшее создание! Очень необычная кошечка! — поддерживает его другой ценитель пушистых.

— Неужели не забрали такую смешнючую еще? Она может стать звездой ютуба.

— Чудеснейшее создание!!! Очень необычная кошечка! Надеюсь, она быстро найдет своего необычного человека.

— Какая красоточка! А есть еще ее фото? — просит добавки третий комментатор.

«Murchim» обещало в скором времени выложить новые фото Мармозетки. Те, кому приглянулась эта необычная кошечка, могут придти в котокафе и забрать ее себе домой. Но учтите, что владение любым домашним животным — это не только выкладывание фотографий своего пушистика в соцсети, но и большая ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Был без сознания, когда вытащили»: соседи спасли мужчину из горящего дома
АО «РЭС» приняло участие в Российском энергетическом форуме
Не выдержал порыва: штормовой ветер сдул забор на припаркованные машины
«Каникулы начались»: новосибирцев повеселил школьный рюкзак в урне
«Кошмар, трясло два часа»: мама блогера Давида Манукяна рассказала о полете со стажером за штурвалом
«Мышей гоняет, чтобы макароны не кушали»: сидящая на полке с продуктами кошка рассмешила новосибирцев
Может и унести: новосибирцев предупреждают о штормовом ветре
«Она плакала и просила о помощи»: напуганного котенка нашли в коробке в лесу
В Новосибирске директора музыкальной школы хотели оштрафовать за расходы на питание детей
«Что же вы делаете-то?»: тело мертвой девочки нашли под окнами высотки в центре Новосибирска
«Льдинки стали игрушками»: белые медведи в зоопарке радуются приближению зимы
«Это газовая камера»: жители Нижней Ельцовки взбунтовались против строительства дороги
Сотрудника исправительной колонии посадили на два года за взятку
Отомстил после ссоры: мужчина несколько раз ударил топором по голове своего знакомого
Новосибирских предпринимателей зовут обсудить, как торговать с другими странами
Машинист пытался тормозить: двое мужчин попали под колеса электрички в Академгородке
У пассажира прихватило сердце: самолет из Новосибирска экстренно сел в Перми
В Новосибирской области заасфальтировали более 200 километров дорог
Афера на детях: сибирячка подделывала документы о вывозе малышей за границу
«Халявщики очередные»: велосипедистов, попросивших купить им и дочке билет в Америку, затравили в соцсетях
Пламя вспыхнуло из-за замыкания: охранник вывел из загоревшегося здания более 100 человек