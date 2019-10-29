Может и унести: новосибирцев предупреждают о штормовом ветре

СЕГОДНЯ 03:24 2019-10-29T03:40:09+03:00

Сегодня в городе ожидается порывистый ветер. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сегодня в городе ожидается дождь и сильный ветер

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Синоптики предупреждают жителей Новосибирска о неблагоприятных метеоусловиях: будет тепло, но ветрено.

— Во вторник, 29 октября в городе ожидаются осадки преимущественно в виде дождя, возможно усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы ветра будут достигать до 25 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский Гидрометцентр.

При этом температура воздуха будет нехарактерно высокой для конца октября и составит плюс 6- 8 градусов. Общий уровень загрязнения атмосферы города в этот день будет низкий.

По данным новосибирских синоптиков, погода начнет портиться с завтрашнего дня. Днем будет до плюс 2-4 градусов тепла, ночью ожидается похолодание до минус 1- плюс 1 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU