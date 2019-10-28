«Она плакала и просила о помощи»: напуганного котенка нашли в коробке в лесу

СЕГОДНЯ 17:12 2019-10-28T17:12:43+03:00

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Сибиряки, прогуливаясь по лесу, случайно наткнулись на коробку, в которой сидел маленький черный котенок. По их словам, кошечка жалобно мяукала и будто бы просила людей о помощи. Они привезли малышку в ветеринарную клинику, где она и находится до сих пор, ожидая своих новых хозяев.

— Очень хочется найти по-настоящему добрых людей, со своим жильем. Которые окружат малышку заботой и любовью, — рассказала КП-Новосибирск волонтер Ольга Лагачева. — Кошечка очень ласковая, настоящая мурчалка и неженка, очень хочет, чтобы ее гладили и заботились. А еще, она очень хочет бегать и играть, а не сидеть в клетке. А мы, в свою очередь, хотим иметь возможность интересоваться ее судьбой и изредка получать от новых хозяев фото-приветы.

Если вы готовы стать новой любящей семьей для этой кошечки, позвоните или напишете в WatsApp Ольге на номер телефона 8-913-014-69-14.

ИСТОЧНИК KP.RU