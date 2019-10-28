«Это газовая камера»: жители Нижней Ельцовки взбунтовались против строительства дороги

СЕГОДНЯ 15:32 2019-10-28T15:32:01+03:00

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Жители микрорайона Нижняя Ельцовка в Новосибирске выступают против строительства автодороги на участке Кольцово — улица Кутателадзе. Так называемый Восточный обход представляется сибирякам прямой угрозой экологической обстановке в Советском районе.

— Весь транзит с Восточного обхода хотят направить по нашей улице, прямо около наших домов (1 полосная дорога), все это в обход людей проживающих в микрорайоне, происходит просто какой-то произвол! — рассказал КП-Новосибирск читатель Дмитрий. — Минтранс готовит сброс межрегионального трафика с незавершенного Восточного обхода на ул. Лесосечную и по м/р Щ (в планах соединение улицы Арбузова и Бульвара Молодежи) через Южный обход. Для местных жителей это станет просто «газовой камерой», поскольку большая часть лесов будет вырублена.

Люди уже выступали против того, чтобы эта дорога проходила прямо по жилым кварталам, в 2015 году. Однако их попытки все же не увенчались успехом, и в настоящее время, пустить транзит все же планируется по Нижней Ельцовке.

Возмущенные новосибирцы написали письмо в мэрию, чтобы разобраться с этим вопросом. Официальный ответ городских властей гласит, что предложения людей о переносе автодороги не помогут решить как транспортную, так и экологическую проблему:

— Ваши предложения об исключении строительства автодороги на участке Кольцово — ул. Кутателадзе и о переформатировании автодороги в продолжении ул. Твардовского в локальную межрайонную дорогу не решает основных проблем состояния существующей улично-дорожной сети города, — ответили людям в мэрии города Новосибирска. — Отсутствие дублирующих магистралей по основным направлениям вынуждает пропускать интенсивные потоки транспорта по улицам и магистралям города, из-за чего ухудшается общее экологическое состояние жилых зон, загрязняется атмосфера, снижается пропускная способность магистралей внешнего транспорта и создаются значительные потери времени на транспортное передвижение горожан. А недостаточная организованность въездов и выездов из города значительно затрудняет транспортное сообщение с пригородными зонами и другими регионами страны.

Однако в мэрии отметили, что хоть пока в данном проекте никаких изменений не предвидится, в случае принятия решения мэрией города Новосибирска о подготовке нового проекта планировки, власти готовы выслушать предложения людей по этому поводу.

А местные жители не теряют надежду исправить ситуацию, и активно отстаивают свою позицию, создавая петиции, листовки и организуя пикеты.

ИСТОЧНИК KP.RU