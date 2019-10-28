«Льдинки стали игрушками»: белые медведи в зоопарке радуются приближению зимы

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-28T16:06:47+03:00

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В новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило рассказали, как белые медведи радуются приближающейся зиме. Кай и Герда вместе с подросшими детьми наслаждаются погодой и купаются в бассейне, воду из которого пока не спускают.

— Утром медвежатам можно нырнуть в холодную, бодрящую воду, разбив тонкую корку льда. Льдинки становятся для них игрушками. Медвежата Норди и Шайна в ожидании завтрака ловко гоняют их по водной глади, до тех пор, пока они не растают, — сообщают в группе «Новосибирский зоопарк».

В рацион белых мишек включены сезонные овощи. В их вольере всегда лежат тыквы и патиссоны. Для Норди и Шайны эта осень - первая в жизни, а овощи не только полезное лакомство, но и игрушка. С ней можно делать все, что угодно — бросать в воду, забирать друг у друга, а еще можно катать.

Сибиряков умили такие подробности из жизни белых медведей:

— За мишек рада. Хорошо, когда им хорошо.

— Спасибо за добрые новости.

— Всегда радуют небольшие «зоопарковые» зарисовки!

ИСТОЧНИК KP.RU