«Льдинки стали игрушками»: белые медведи в зоопарке радуются приближению зимы
В новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило рассказали, как белые медведи радуются приближающейся зиме. Кай и Герда вместе с подросшими детьми наслаждаются погодой и купаются в бассейне, воду из которого пока не спускают.
— Утром медвежатам можно нырнуть в холодную, бодрящую воду, разбив тонкую корку льда. Льдинки становятся для них игрушками. Медвежата Норди и Шайна в ожидании завтрака ловко гоняют их по водной глади, до тех пор, пока они не растают, — сообщают в группе «Новосибирский зоопарк».
В рацион белых мишек включены сезонные овощи. В их вольере всегда лежат тыквы и патиссоны. Для Норди и Шайны эта осень - первая в жизни, а овощи не только полезное лакомство, но и игрушка. С ней можно делать все, что угодно — бросать в воду, забирать друг у друга, а еще можно катать.
Сибиряков умили такие подробности из жизни белых медведей:
— За мишек рада. Хорошо, когда им хорошо.
— Спасибо за добрые новости.
— Всегда радуют небольшие «зоопарковые» зарисовки!
ИСТОЧНИК KP.RU