2019-10-28T14:35:29+03:00
Происшествия

Сотрудника исправительной колонии посадили на два года за взятку

Свою вину он признал частично
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске вынесли приговор за взятку бывшего заместителя ФКУ исправительной колонии. Фото: Ахмадуллин Дмитрий\ Маковеева СветланаВ Новосибирске вынесли приговор за взятку бывшего заместителя ФКУ исправительной колонии. Фото: Ахмадуллин Дмитрий\ Маковеева Светлана
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В Первомайском районном суде Новосибирска вынесли приговор по уголовному делу о получении взятки в отношении бывшего заместителя ФКУ исправительной колонии № 3 ГУ ФСИН России по Новосибирской области 38-летнего Павла Кожухаря.

В суде установили, что в августе 2018 начальник отряда Кожухарь на территории исправительного учреждения получил от женщины 20 тыс. рублей за возможное изменение осужденному вида и условий отбывания наказания. А в марте 2019 года он получил от женщины еще 22 тыс. рублей за способствование к условно-досрочному освобождению от отбывания наказания для того же осужденного.

— Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 290 УК РФ (получение взятки) и ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с использованием служебного положения), — сообщают в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

Свою вину Павел Кожухарь признал частично. По совокупности преступлений, суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе в правоохранительных органах и органах уголовно-исполнительной системы, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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