Отомстил после ссоры: мужчина несколько раз ударил топором по голове своего знакомого

СЕГОДНЯ 13:21 2019-10-28T13:21:40+03:00

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В Новосибирске расследуется уголовное дело по факту покушения на убийство. Инцидент произошел в деревне Новопреображенка Чановоского района 22 октября.

— Следователям удалось установить, что 22 октября между двумя жителями деревни Новопреображенка произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин затаил обиду и решил отомстить, — сообщает пресс-служба СУ Следственного комитета по Новосибирской области. — Мужчины вместе распивали алкогольные напитки, после чего, 35-летний участник застолья лег спать, а его 40-летний товарищ в это время взял топор и несколько раз ударил спящего по голове

Остановили подозреваемого другие участники застолья: они забрали у него топор и оттащили от потерпевшего. Пострадавший мужчина с рубленными ранами в области головы и шеи был доставлен в больницу, где сейчас за его состоянием наблюдают врачи.

Подозреваемый был задержан на месте происшествия прибывшими сотрудниками уголовного розыска и доставлен следователю. Ему представлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство) и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. За совершенное преступление мужчине может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются всех подлежащие доказыванию обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU