2019-10-28T11:12:11+03:00
Общество

В Новосибирской области заасфальтировали более 200 километров дорог

В рамках нацпроекта БКД 2.0 в регионе уложили весь запланированный объем асфальта
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План по ремонту дорог выполнен на 100%. Фото: nso.ruПлан по ремонту дорог выполнен на 100%. Фото: nso.ru
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Все дорожно-ремонтные и дорожно-строительные работы 2019 года в Новосибирской области реализуются в соответствии с национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Реализацию проекта обсудили на еженедельном оперативном совещании с участием членов регионального правительства, руководителей областных исполнительных органов государственной власти, глав муниципальных образований региона. Совещание провел губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» реализуется в соответствии с планом — на дорогах уже уложено 100% асфальтобетонного покрытия от запланированного объема.

Глава региона подчеркнул, что в Новосибирской области развитие дорожной сети — ключевой приоритет, потому что это стимул для экономического роста территорий. Сегодня отдельное внимание уделяется качеству полотна, ведь объемы растут, сроки становятся жестче.

В рамках совещания с докладом выступил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Общая протяженность отремонтированных дорог в этом году составляет 204,5 км.

Объем финансирования мероприятий регионального проекта «Дорожная сеть» в 2019 году составляет 5,5 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей за счет средств федерального бюджета, 2,7 млрд рублей за счет средств областного бюджета, 325,6 млн рублей за счет средств местных бюджетов городских округов региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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