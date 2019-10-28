2019-10-28T10:24:07+03:00
Происшествия

Афера на детях: сибирячка подделывала документы о вывозе малышей за границу

Для этого она использовала липовую печать нотариуса
Екатерина КОВАЛЬЧУК
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Правоохранители обнаружили документы иностранцев. Фото: ФСБ России по Новосибирской области.Правоохранители обнаружили документы иностранцев. Фото: ФСБ России по Новосибирской области.
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Суд поставил точку в деле сибирячки, которая провернула аферу с нелегальным вывозом детей за границу.

- Была пресечена противоправная деятельность по подделке нотариально заверенных согласий родителей, дающих право на пересечение Государственной границы Российской Федерации несовершеннолетними, - сообщили в пограничном управлением ФСБ России по Новосибирской области. - Установлено, что злоумышленница за денежное вознаграждение изготавливала документы, используя поддельную печать нотариуса.

Та самая поддельная печать. ФСБ России по Новосибирской области.

Та самая поддельная печать. ФСБ России по Новосибирской области.

И это еще не все: в доме девушки во время обыска правоохранители обнаружили копии и оригиналы документов иностранцев, поддельное согласие родителей, электронная клиентская база и поддельная печать. Суд признал сибирячку виновной, в совершении преступления по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 1 статьи 322 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ее оштрафовали на 35 тысяч рублей.

Документы хранились у девушки дома. Фото: ФСБ России по Новосибирской области.

Документы хранились у девушки дома. Фото: ФСБ России по Новосибирской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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