«Халявщики очередные»: велосипедистов, попросивших купить им и дочке билет в Америку, затравили в соцсетях

СЕГОДНЯ 09:44 2019-10-28T09:48:50+03:00

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Велопутешественики Настя и Никита Тенче отправились в кругосветку вместе с годовалой дочкой еще весной. Сначала проехались по Европе, а теперь добрались до Марокко. Поскольку живет семья только за счет того, что им перечисляют подписчики, то и на очередной этап путешествия – перелет в Америку – они попросили деньги в соцсетях. Цена вопроса – 90 тысяч рублей. Часть подписчиков Тенче поддержала, но возмущенных оказалось куда больше. И они не стесняются в выражениях.

- Сами разгребайте! Как вернетесь, по вам органы опеки будут работать за истязание ребенка! Незачем вам иметь детей, - этот нелестный отзыв опубликовал сам Никита на своей странице в «Инстаграме».

Комментаторы не щадят Настю и Никиту. Фото: www.instagram.com/nikita_tenche/

Комментаторы в соцсетях тоже весьма категоричны:

- Попрошайки очередные! Халявщики!

- Ход конём как свалить в Америку, - пишут комментаторы.

На нелицеприятные высказывания Никита отреагировал опять же в соцсетях:

- Нам достается не только как Путешественникам, но и как представителям чувашского народа. Но такая наша работа, мы всегда находимся на передовой. Мы не унываем, впереди у нас огромный труд, - написал путешественник.

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Анастасия Тенче хорошо знакома слушателя радио «Комсомольская правда» - Новосибирск». Она была ведущей, и во время одного из эфиров и познакомилась с будущим мужем - путешественником Никитой. Переехала к нему в Чувашию, родила дочку. И теперь вместе с супругой и 11-месячным ребенком отправились из Чувашии в путешествие на велосипедах (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU