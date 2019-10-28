2019-10-28T08:58:46+03:00
Общество

Пламя вспыхнуло из-за замыкания: охранник вывел из загоревшегося здания более 100 человек

Сотрудник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ вовремя увидел, что начался пожар
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Охранник вовремя вызвал пожарных.Охранник вовремя вызвал пожарных.Фото: Андрей КОПАЛОВ
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Охранник Агентства Безопасности ГВАРДИЯ принял все необходимые меры для ликвидации возгорания в ресторане.

Инцидент произошел 25 октября в десятом часу вечера.

Сотрудники ресторана, расположенного в Центральном районе г. Новосибирска, вышли на улицу покурить и заметили в дымовой трубе всполохи огня. Об этом они сообщили дежурившему в ресторане охраннику Агентства Безопасности ГВАРДИЯ.

Гвардеец, действуя согласно инструкции и плана эвакуации, незамедлительно вызвал на место пожарных, вместе с персоналом организовал эвакуацию посетителей. По данным Главного управления МЧС России по Новосибирской области заведение покинули больше 100 человек.

Пострадавших нет. Специалисты установили, что возгорание отложений в дымоходе произошло из-за короткого замыкания в электродвигателе вентиляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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