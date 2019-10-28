2019-10-28T08:35:32+03:00
Общество

«Тяжело было поверить в себя»: 23-летняя балерина из Новосибирска стала Королевой Мира

Всероссийский этап проходил в Москве
Анна ПАШАГИНА
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Девушка выходила на конкурсе в русском национальном костюме. Фото: предоставлено Викторией Сопрун.Девушка выходила на конкурсе в русском национальном костюме. Фото: предоставлено Викторией Сопрун.
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Сибирячка Виктория Сопрун взяла главную номинацию во всемирном международном конкурсе красоты «QUEEN PEACEMAKER WORLD» ( Королева Миротворец).

— Этим летом я прошла кастинг в Новосибирске и получила путевку в Москву, на финна, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Виктория.

Девушка уже много лет занимается профессионально балетом. Более того, участие в конкурсах красоты она совмещает с учебой в НГМУ и работой в неврологическом отделении городской клинической больницы №1.

— Коллектив меня поддерживал. Когда уезжала на конкурс в шутку сказали без победы не возвращаться. Они очень обрадовались, когда я привезла корону, — говорит Виктория.

Самым тяжелым во время участия для Виктории была конкуренция. Ведь у каждой участницы, за плечами ни один конкурс. Сибирячке было тяжело верить в себя и не сомневаться в своих силах.

Вместе с короной Виктория получила туристические путевки, украшения и другие подарки от спонсоров конкурса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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