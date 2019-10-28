«Тяжело было поверить в себя»: 23-летняя балерина из Новосибирска стала Королевой Мира
Сибирячка Виктория Сопрун взяла главную номинацию во всемирном международном конкурсе красоты «QUEEN PEACEMAKER WORLD» ( Королева Миротворец).
— Этим летом я прошла кастинг в Новосибирске и получила путевку в Москву, на финна, — рассказала корреспонденту КП-Новосибирск Виктория.
Девушка уже много лет занимается профессионально балетом. Более того, участие в конкурсах красоты она совмещает с учебой в НГМУ и работой в неврологическом отделении городской клинической больницы №1.
— Коллектив меня поддерживал. Когда уезжала на конкурс в шутку сказали без победы не возвращаться. Они очень обрадовались, когда я привезла корону, — говорит Виктория.
Самым тяжелым во время участия для Виктории была конкуренция. Ведь у каждой участницы, за плечами ни один конкурс. Сибирячке было тяжело верить в себя и не сомневаться в своих силах.
Вместе с короной Виктория получила туристические путевки, украшения и другие подарки от спонсоров конкурса.
ИСТОЧНИК KP.RU