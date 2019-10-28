2019-10-28T08:06:17+03:00
Недвижимость

Дешевле только даром: названа самая низкая ставка по ипотеке

С 28 октября Россельхозбанк снижает ставки ипотечного кредитования
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Сдача Дома на Республиканской - декабрь 2019 года.Сдача Дома на Республиканской - декабрь 2019 года.
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Теперь приобрести квартиры в жилых комплексах ГК «Расцветай» можно всего от 8,2% годовых. В настоящее время это самая низкая ставка в Новосибирске по ипотечному кредиту. Данное предложение действует только до конца декабря 2019 года.

Партнерская программа Россельхозбанка - это уникальная возможность купить в этом году квартиру в Доме на Республиканской на условиях ипотеки по самой низкой процентной ставке в Новосибирске. Объект будет сдан в декабре 2019 года. В настоящее время уже завершена отделка фасада, устройство инженерных коммуникаций и ведется благоустройство прилегающей территории.

Уютный сквер рядом с Домом на Республиканской.

Уютный сквер рядом с Домом на Республиканской.

Ежемесячный платеж по ипотеке от Россельхозбанка при покупке двухкомнатной квартиры площадью 58 кв. м в Доме на Республиканской составит 25 800 рублей*.

К примеру, приобретая двухкомнатные квартиры в других жилых объектах ГК «Расцветай» по партнерской программе Россельхозбанка, ежемесячные платежи будут следующими: в ЖК «Расцветай на Маркса» - 30 200 рублей, в ЖК «Расцветай на Гоголя» - 31 850 рублей, в Доме на Федосеева - 30 150 рублей*.

Подробную информацию о предложениях банков-партнеров можно узнать по телефону (383) 255-88-22. О проектах ГК «Расцветай» - на сайте гкрасцветай.рф

НАША СПРАВКА

* Минимальный первоначальный взнос - 20% от стоимости квартиры. Ипотечная программа рассчитана на 20 лет.

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