«Ты просто дикая львица»: сибирячка показала чувственный танец на высоких каблуках
Новосибирская танцовщица Елена Яткина любит баловать своих подписчиков интересными хореографическими постановками. Не так давно девушка опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором она исполняет чувственный танец под красивую музыку.
— Вот такой вот способ «Растянуть себя», — пишет девушка в своем посте. — Пока это только для предварительного просмотра, полная версия будет чуть позже.
В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что такой стиль в исполнении Елены выглядит очень гармонично. А некоторых людей он даже заставил пересмотреть видео с танцем несколько раз:
— Ты просто дикая львица!
— На это и залипнуть можно.
— Твои танцы завораживают!
— Получилось очень красиво и пластично, — пишут подписчики девушки.
Сибирячка показала чувственный танец на высоких каблуках.
ИСТОЧНИК KP.RU