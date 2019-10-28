«Ты просто дикая львица»: сибирячка показала чувственный танец на высоких каблуках

СЕГОДНЯ 06:52 2019-10-28T06:52:10+03:00

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Новосибирская танцовщица Елена Яткина любит баловать своих подписчиков интересными хореографическими постановками. Не так давно девушка опубликовала на своей странице в Instagram ролик, в котором она исполняет чувственный танец под красивую музыку.

— Вот такой вот способ «Растянуть себя», — пишет девушка в своем посте. — Пока это только для предварительного просмотра, полная версия будет чуть позже.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что такой стиль в исполнении Елены выглядит очень гармонично. А некоторых людей он даже заставил пересмотреть видео с танцем несколько раз:

— Ты просто дикая львица!

— На это и залипнуть можно.

— Твои танцы завораживают!

— Получилось очень красиво и пластично, — пишут подписчики девушки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/740449" frameborder="0"></iframe> Сибирячка показала чувственный танец на высоких каблуках.

ИСТОЧНИК KP.RU