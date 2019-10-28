Перегородили проезд: в Ленинском районе фура протаранила иномарку

СЕГОДНЯ 05:33 2019-10-28T05:33:10+03:00

Никто из автомобилистов в ДТП не пострадал

Изменить размер текста: A A

Утром 28 октября в Новосибирске произошла авария, которая спровоцировала серьезный автомобильный затор в Ленинском районе. Там столкнулись фура и легковой автомобиль.

— На улице Троллейной, возле поворота к ТЦ «Континент», фура выезжала из гаражей и протаранила «SsangYong», который двигался во встречном направлении, — пишут очевидцы события в паблике «АСТ-54». — Участники аварии полностью перегородили улицу Троллейную в оба направления, оставив лишь одну полосу для проезда другого транспорта. В ДТП никто из водителей не пострадал.

В комментариях под постом многие пользователи соцсетей отметили, что множество подобных аварий происходит именно по утрам:

— Утром на дорогах всегда так. Не выспались они что ли?

— Вот что происходит, когда ездишь слишком быстро.

— Видимо, легковушка пыталась пробку объехать, — пишут подписчики паблика.

ИСТОЧНИК KP.RU