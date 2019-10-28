Возможна потеря памяти: под Новосибирском ищут пенсионерку в синем халате

СЕГОДНЯ 03:07 2019-10-28T03:07:40+03:00

О ее местонахождении ничего не известно с 27 октября

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Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит помощи в поисках пропавшей 70-летней Петровой Алевтины Михайловны. Пенсионерка ушла из дома и не вернулась в селе Сокур в Новосибирской области 27 октября. С этого момента ее местонахождение продолжает оставаться неизвестным.

— Приметы: рост 158 сантиметров, худощавое телосложение, короткие седые волосы, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда. — На момент своего исчезновения пожилая женщина была одета в коричневое зимнее пальто с меховым воротником, синий халат в цветочек,черные колготки, синие сапоги с рисунком в виде снежинок и коричневые варежки.

Поисковики также утверждают, что пропавшая нуждается в медицинской помощи. У пенсионерки также возможна потеря памяти.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Алевтина Михайловна или вы просто видели ее на улице, волонтеры просят сразу же сообщить об этом по номеру телефона 8-800-700-54-52 поисковый отряд «Лиза Алерт» или сообщить в полицию по единому номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU