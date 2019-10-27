Не хватило денег усыпить: возле мусорки нашли живую таксу в пакете
Жители Бердска нашли сегодня возле площадки с мусорными контейнерами завязанный пакет, в нем что-то шевелилось. Люди развернули мешок и увидели внутри живую таксу.
— Моя подруга отвезла животное в приют, оттуда с собачкой отправились в ветеринарную клинику. По итогам обследования оказалось, что у таксы четвертая стадия рака. Приняли решение ее усыпить, — рассказывает жительница Бердска Марина.
Сообщение о найденной в мешке собаке появилось в социальных сетях, в паблике «Бердск. Онлайн». Под постом жители города оставили много эмоциональных комментариев:
— Нет слов для оправдания этого поступка.
— Видимо, хозяевам было жалко денег, чтобы усыпить пса, и они просто решили его выкинуть, как ненужный мусор.
— Бедная животинка, она ведь все понимает…
— У хозяев не было сердце, чтобы побыть до конца со своим другом.
— Даже догхантеры так не поступают.
ИСТОЧНИК KP.RU