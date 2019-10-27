Не хватило денег усыпить: возле мусорки нашли живую таксу в пакете

СЕГОДНЯ 13:28 2019-10-27T13:28:49+03:00

У собаки была четвертая стадия рака, неравнодушные люди отвезли ее в ветеринарную клинику

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Жители Бердска нашли сегодня возле площадки с мусорными контейнерами завязанный пакет, в нем что-то шевелилось. Люди развернули мешок и увидели внутри живую таксу.

— Моя подруга отвезла животное в приют, оттуда с собачкой отправились в ветеринарную клинику. По итогам обследования оказалось, что у таксы четвертая стадия рака. Приняли решение ее усыпить, — рассказывает жительница Бердска Марина.

Сообщение о найденной в мешке собаке появилось в социальных сетях, в паблике «Бердск. Онлайн». Под постом жители города оставили много эмоциональных комментариев:

— Нет слов для оправдания этого поступка.

— Видимо, хозяевам было жалко денег, чтобы усыпить пса, и они просто решили его выкинуть, как ненужный мусор.

— Бедная животинка, она ведь все понимает…

— У хозяев не было сердце, чтобы побыть до конца со своим другом.

— Даже догхантеры так не поступают.

ИСТОЧНИК KP.RU