2019-10-27T11:17:04+03:00
Общество

«Комочек счастья»: белка Соня повеселила соцсети своей любовью к почесыванию ушек

В комментариях под постом многие люди написали, что таки видео поднимают настроение на весь день
Алена КУЛЕШОВА
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Белка Соня из Новосибирска - настоящая звезда соцсетей. Фото: Кадр из видеоБелка Соня из Новосибирска - настоящая звезда соцсетей. Фото: Кадр из видео
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Сибирячка Елена Ермакова приютила у себя дома белку, которая сразу же стала звездой соцсетей. Девушка регулярно выкладывает в интернет видео со своей пушистой питомицей, которую она назвала Соней. Не так давно, Елена опубликовала в своем Instagram ролик, в котором белочка забавно радуется тому, что хозяйка гладит ее.

— Минутка мимимишности по просьбам подписчиков, — пишет Елена Ермакова в своем посте. — Видео я снимала около окна, за котором летали синички. Вот Сонька и отвлеклась на них немного.

В комментариях под видео многие пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными глядя на довольную белочку. А некоторые даже отметили, что такие видео способны подять настроение на целый день:

— Она просто лапочка!

— Поднимает настроение на весь рабочий день.

— Просто комочек счастья! — пишут люди.

белка Соня повеселила соцсети своей любовью к почесыванию ушек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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