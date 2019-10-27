«Комочек счастья»: белка Соня повеселила соцсети своей любовью к почесыванию ушек
Сибирячка Елена Ермакова приютила у себя дома белку, которая сразу же стала звездой соцсетей. Девушка регулярно выкладывает в интернет видео со своей пушистой питомицей, которую она назвала Соней. Не так давно, Елена опубликовала в своем Instagram ролик, в котором белочка забавно радуется тому, что хозяйка гладит ее.
— Минутка мимимишности по просьбам подписчиков, — пишет Елена Ермакова в своем посте. — Видео я снимала около окна, за котором летали синички. Вот Сонька и отвлеклась на них немного.
В комментариях под видео многие пользователи соцсетей не смогли остаться равнодушными глядя на довольную белочку. А некоторые даже отметили, что такие видео способны подять настроение на целый день:
— Она просто лапочка!
— Поднимает настроение на весь рабочий день.
— Просто комочек счастья! — пишут люди.
белка Соня повеселила соцсети своей любовью к почесыванию ушек.
ИСТОЧНИК KP.RU